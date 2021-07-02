شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من الذكرى الأولى لرحيل زوجته .. جون ترافولتا مع ابنه فى مباراة هوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى جون ترافولتا على مشاركة ابنه "بن" فيديو من خلال حسابه على موقع انستجرام، وذلك بعدما حضر معاً أحد المباريات بالبطولة المعروفة باسم كأس "ستانلى" لبطولة الهوكى، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى لوالدة ابنه وزوجة ترافولتا السابقة.

حيث اكد موقع الديلى ميل أن النجم الشهير حرص على ذلك قبل أسبوع واحد من ذكرى رحيل زوجته، الأمر الذى لا يزال يشعر بحزنه إلى الآن حيث كانا يشكلا معاً ثنائى بارز بين مشاهير هوليود قبل وفاتها فى السابع من يوليو عام 2020.



جون ترافولتا وابنه

وكان النجم العالمي جون ترافولتا وجه رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة كيلي بريستون، فى وقت سابق، عبر فيها عن مدي تأثيرها بحياته وحياة أبنائه، ونشر صور له معها بصحبة أبنائه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقًا عليها قائلاً: "عزيزتي كيلي ، لقد جلبت إلى حياتي ثلاثة من أروع الأطفال الذين عرفتهم على الإطلاق. شكرًا لك. نحن نحبك ونشتاق لك".



جون ترافولتا

وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و (توينز)، عن 57 عاما بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا علي الانستجرام، حيث قال ترافولتا (66 عاما) "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

والتقى ترافولتا، نجم أفلام الرقص (ساترداي نايت فيفر) و(جريس)، ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معا في فيلم (ذا إكسبرتس) وتزوجا عام 1991 في باريس.