محمد علي رزق يكشف عن مرض هاني حسن: "يفترس جسمه وأجهزته الحيوية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان محمد علي رزق، عن تفاصيل جديدة، خاصة بمرض الفنان الشاب هاني حسن، المتواجد حاليًا في أحد المستشفيات.

وكتب رزق، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "اللي فهمته إن هاني مصاب بمرض مناعي مفاجئ بيفترس جسمه وأجهزته الحيوية، وبيتعرض لغسيل كلى وعلاج كيماوي وأدوية لا حصر لها ".

وتابع "ادعوا لهاني حسن يا جماعه أرجوكم.. ربنا قادر يشفيه حتى لو زي ما بيتقال إن الأمل ضعيف بس الأمل في ربنا كبير".

كان رزق أعلن عن تعرض الفنان هاني حسن لأزمة صحية نتيجة مرض صعب يُعاني منه.

ونشر رزق، صورة له من المستشفى، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "هاني حسن صديقنا الفنان الجميل الشامل الشاطر الموهوب الطيب الجدع.. عنده مرض صعب للأسف".

وأضاف: "أنا مش فاهم حالته إيه علشان ما أقولش كلام غلط.. بس واضح إن الموضوع كبير أوي ..فضلاً وليس أمراً ادعوا لهاني ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات هاني حسن الفنية، كان من خلال مسرحية "إيزيس الشرق" لفرقة فرسان الشرق للتراث على مسرح الجمهورية.