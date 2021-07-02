أيمن بهجت قمر يساند حارس الأهلي محمد الشناوي بسبب مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على مساندة حارس الأهلي محمد الشناوي بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب مباراة بيراميدز.

وكتب أيمن، عبر حسابه على تويتر: "‏كلنا معاك يا شناوي ولا يهمك.. درس وطول الوقت بنفضل نتعلم.. الشناوي وحش إفريقيا".

وكان محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، تسبب في خطأ باللحظات الأخيرة من مباراة فريقه مع بيراميدز، أدى إلى تعادل فريقه بهدفين لكل منهما.

جدير بالذكر أن الأهلي التقى مساء أمس الخميس مع فريق بيراميدز باستاد الأهلي والسلام في الجولة الـ27 لبطولة الدوري المصري.