سعيد شيمي عن رمسيس مرزوق: وداعا يا صديق العمر يا قديس التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى مدير التصوير سعيد شيمي، صديقه مدير التصوير رمسيس مرزوق، الذي غادر عالمنا ظهر اليوم الجمعة 2 يوليو، عن عمر ناهز 81 عامًا.

ونشر سعيد صورتين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الأولى تجمعه بالراحل، والثانية لرمسيس أثناء تكريمه من الرئيس جمال عبدالناصر، معلقًا "صديقى الغالي حان الميعاد.. يا قديس التصوير كما كنت أحب أن أناديك.. هل تصدقوا من ٦٢ سنة وانا معجب بصورة الفوتوغرافية... في عام ١٩٥٩ بجوار سينما قصر النيل كان مكان الفندق الحالي قصر يسمى (متحف الفن الحديث) وهو المكان الأول لهذا الصرح. بعد ما شفت فيلم في السينما دخلت المتحف ووجدت صالة بها صور فوتوغرافية جميلة أبيض وأسود، وأول مرة أقرأ اللي مصورها رمسيس مرزوق، دي كانت البداية".

وتابع "وأصبح فن رمسيس مرزوق الفوتوغرافي والسينمائي نبراس لجيلنا كله من المصورين.. صديق وزميل أعتز به وبفنه وتواضعه الإنساني، وطلب مني أن أكتب عنه وأقدمه فى تكريمه فى معرض الكتاب في أحد السنوات، وحدث".

وأشار سعيد إلى أن رمسيس حصل على تكريم من الرئيس جمال عبدالناصر، في عيد العلم، وكما حصل على وسام فارس من الجمهورية الفرنسية، مضيفًا "رمسيس مرزوق قديس التصوير كما كنت أحب أن أقول له، ليس هذا الاسم واللقب من فراغ بل هو فعلا قديس بل راهب في فنه الرفيع ويمكن كذلك أن أقول متصوف في محراب التصوير، وداعا يا صديق العمر، وداعا حتى نلتقي وداعا يا قديس التصوير".

وكان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاة رمسيس عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائدا من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزوق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".