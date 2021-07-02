هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن محمود مرسي وأحمد زكي ويحيى الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث الفنان نبيل الحلفاوي، عن الفنان الراحل محمود مرسي والراحل أحمد زكي، والفنان يحيي الفخراني، بأنه لا يمكن تقييمهم كفنانين ضعاف.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر "‏فنانين كبار زي محمود مرسي مثلا أو أحمد زكي أو الفخراني أو غيرهم.. لما يتهاونوا في اختيار دور سيء، ممكن يتعرضوا لانتقاد عنيف، لكن لا يمكن تقييمهم كفنانين ضعاف، لأنهم تجاوزوا مرحلة التقييم" .

وتابع: "نفس الشيء بالنسبة لموسيماني أو الشناوي أو قفشة.. تجاوزوا مرحلة التقييم.. الكلام لخالطي الأوراق".

‏وأضاف في تدوينة أخرى:"التقييم طبعا مستمر، لكن لكل عمل على حدة مش على الفنان نفسه اللي أثبت خلاص إنه فنان كبير وموهوب، وكذلك بالنسبة للاعب أجمع الكل على موهبته.. هذا لا يمنع تقييم أدائه في كل مباراة، لكن مش هنقول فجأة إنه فاشل أو لاعب دون المستوى، هنقول أداؤه اليوم دون المستوى" .

وكان الحلفاوي، رد مؤخرا على لوم جمهور النادي الأهلي للاعبيه وحارس مرماه محمد الشناوي بعد التعادل مع فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر :"‏رد فعلنا بالأمس فيه الكفاية.. علينا الآن أن نعطيهم الفرصة للاستفادة من الدرس، واستعادة قواهم النفسية للعودة أقوى مما كانوا" .

وأضاف: "ما رأيناه واستنكرناه، كان حالة استثنائية نثق بأنها لن تتكرر.. ولتتحول إلى شحنة هائلة من الطاقة في قادم المباريات وفي نهائي أفريقيا إن شاء الله.. معكم دائما".