تشييع جنازة رمسيس مرزوق عقب وصول أسرته ودفنه بمقابر الأسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تصوير- جلال المسري:

كشف الفنان سامح الصريطي، أن مدير التصوير رمسيس مرزوق توفي في منزله، مؤكدًا أنه لم يتحدد مكان دفنه.

وقال الصريطي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عددًا من أصدقائه يتواجدون في منزله وينتظرون حاليًا الطبيب؛ ليحدد سبب الوفاة، واستخراج تصريح بالدفن.

وتابع، أن صلاة الجنازة ستقام داخل كومباوند أفق، الذي يعيش فيه، ويقع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأوضح، أن موعد الجنازة لم يتحدد حتى الآن؛ نظرًا لانتظار وصول أسرة الفقيد إلى المنزل، ووصول بعضهم من السفر.

وأضاف، أن الراحل سيدفن في مقابر الأسرة، إما بمدينة السادس من أكتوبر، أو بمقابر الأسرة في مدينة نصر.

وكان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاة رمسيس عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فقدنا الآن فنانًا كبيرًا ورائدًا من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، إضافة إلى درجة الدكتوراة في السينما في جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزوق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال المهمة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: "يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة، ويسري نصرالله"، وذلك في عدد من الأفلام منها: "اضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".