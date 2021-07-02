هاني رمزي ناعيا رمسيس مرزوق: "سأفتقدك وأعزي نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الفنان هاني رمزي، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ ٨١ عاما.

ونشر رمزي، صورة معه، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "رحل عن عالمنا الفنان العالمي مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق.. أحد رموز فن التصوير في مصر و العالم".

وأضاف: "شرفت بالعمل معه كثيراً، سأفتقدك يا أستاذي فنياً وشخصياً، وأعزي نفسي وكل تلاميذك ومحبيك".

وكان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاته عبر حسابه على فيسبوك، وعلق "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزوق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".