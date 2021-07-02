"آخر عمالقة التصوير".. كمال عبدالعزيز ينعى رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعي مدير التصوير السينمائي كمال عبدالعزيز، صديقه مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ ٨١ عاما.

ونشر عبدالعزيز، صورة له معه عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "وداعا آخر عمالقة التصوير دكتور رمسيس مرزوق.. صاحب التاريخ المشرف، هتوحشني".

وكان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاة رمسيس عبر حسابه على فيسبوك، وعلق "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزوق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".