كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 04:35 مساءً - من كليفلاند إلى هوليوود، ممثلة، منتجة، رائدة أعمال، زوجة، ربة منزل والكثير. هكذا حققت "مونيكا بوتر" النجاح بعدة طرق مختلفة.

مونيكا بوتر- الصورة من حسابها على إنستغرام



"مونيكا جريج بروكاو" الشهيرة بـ"مونيكا بوتر" من مواليد 30 يونيو 1971 في كليفلاند بولاية أوهايو لأبوين "نانسي" و"بول بروكا". عُرفت "بوتر" بأدوارها البطولية في الأفلام السينيمائية والمسلسلات التليفزيونية.

بول ونانسي بروكاو- الصورة من حساب مونيكا بوتر على إنستغرام



طفولتها

خلال طفولتها التحقت بأكاديمية فيلا أنجيلا وتخرجت من مدرسة إقليدس الثانوية. بدأت التمثيل في Cleveland Play House عندما كانت في المدرسة الابتدائية. وفي سن الـ12، عملت في محل لبيع الزهور، ثم عملت في متجر ثانوي للساندويتشات وعملت بعض النماذج لإعلانات الصحف والمجلات والإعلانات التجارية المحلية.

مونيكا بوتر- الصورة من حسابها على إنستغرام



حياتها المهنية

كان أول ظهور تلفزيوني رئيسي لـ"مونيكا" على الشاشة في عام 1994 ، في مسلسل The Young and the Restless. وفي عام 1995، ظهرت في الفيديو الموسيقي لأغنية "Tall، Tall Trees" لـ"آلان جاكسون".

مونيكا بوتر في صورة عائلية مع والدتها وأخواتها- الصورة من حسابها على إنستغرام



بعدها شاركت في عدة أفلام سينمائية مثل (Con Air) عام 1997 مع "نيكولاس كيدج"، مثلت أمام "روبين وليامز" في فيلم (Patch Adams) عام 1998، ثم كان لها دور البطولة مع "فريدي برينس جونيور" في فيلم ( Head Over Heels) عام 2001. وبعدها شاركت مع "مورجان فريمان" في فيلم (Along Came a Spider) عام 2001.

مونيكا بوتر مع زملاء عمل Parenthood- الصورة من حسابها على إنستغرام



بالإضافة إلى عملها السنيمائي، عملت "بوتر" على شاشة التلفزيون، وتلقت إشادة من النقاد لأدائها في الموسم الرابع من الدراما الكوميدية "الأبوة " Parenthood. كما فازت بجائزة Critics Choice Television لأفضل ممثلة مساعدة في الدراما وتم ترشيحها لجائزة Golden Globe لأفضل ممثلة مساعدة في المسلسل.

مونيكا بوتر مع والدها- الصورة من حسابها على إنستغرام



في عام 2015، انضمت إلى "بوتر" والدتها وأخواتها الثلاث في برنامج Celebrity Family Feud، وكانت آخر أعمالها The Profit عام 2017 وهو برنامج تلفزيوني واقعي على غرار الأفلام الوثائقية الأمريكية.

مونيكا بوتر مع ابنيها دانيال وليام- الصورة من حسابها على إنستغرام



بعيدًا عن التمثيل

وبصرف النظر عن كونها ممثلة، "مونيكا" هي أيضًا سيدة أعمال. تمتلك الآن- بصفتها المؤسس والمالك الرئيسي - Monica Potter Home، وهو متجر سلع منزلية راقية وعناية طبيعية بالبشرة وديكور منزلي في كليفلاند بولاية أوهايو.

حياتها الشخصية

"مونيكا بوتر" تأتي من عائلة مكونة من ستة أشخاص، أسماء والديها هما "بول" و"نانسي بروكاو". عملت والدتها في المستشفى كسكرتيرة وكان والدها مخترع ومبتكر. أخواتها جميعهن سيدات يدعين "كيري"، "جيسيكا" و"بريدجيت"، وكان أول زواج لها من "توم بوتر" في عام 1990، ولهما معًا ابنان "دانيال" و"ليام" وانفصلا في عام 1998.

وفي عام 2005، كان زواجها الثاني من جراح العظام "دانيال كريستوفر أليسون". لديهما ابنة "مولي" ولدت في نفس عام الزواج 2005. في فبراير 2018 أعلن الزوجان إنهيا زواجهما رسميًا الذي دام مدة 10 سنوات على أساس اختلافات لا يمكن التوفيق بينها.