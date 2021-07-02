تطورات جديدة في قضية بريتني سبيرز: الشريكة المالية المقترحة للوصاية تستقيل بعد 24 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسعى شركة Bessemer Trust المالية، وهي الشريكة الجديدة المقترحة للوصاية على أصول بريتني سبيرز التي تقدّر بـ60 مليون دولار، إلى الاستقالة بعد يوم واحد من تعيينها رسمياً، بحسب ما أكّد موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وتسعى شركة الإدارة الخاصة إلى الحصول على جلسة استماع طارئة يوم الجمعة، للاستقالة على الفور والنأي بنفسها عن أي تورط في الشؤون المالية لسبيرز.

ووفقاً للوثائق التي قدّمت إلى المحكمة يوم الخميس والتي حصل عليها الموقع، طلبت الشركة الانسحاب “بسبب تغير الظروف” في إشارة إلى جلسة 23 حزيران (يونيو) المفاجئة حيث طلبت سبيرز من القاضية بيني في خطاب مدته 25 دقيقة لمنع والدها، والفريق الحالي من أي تدخل في شؤونها.

إن استقالة الشركة من شأنها أن تترك والد النجمة، جايمي سبيرز (68 عاماً) الوصي الوحيد على أصول ابنته من جديد. وبعد ثمانية أشهر من الموافقة على شركة Bessemer Trust كوصي مشارك، وقعت القاضية بيني أخيراً الأمر هذا الأسبوع.

وكان جايمي والد سبيرز الوصي عليها منذ عام 2008، عندما عانت المغنية من انهيار علني. وتأتي هذه الأخبار بعد أن رفضت القاضية المشرفة على وصاية سبيرز طلبها يوم الأربعاء بإقالة والدها من الوصاية.

وقدّم محامي بريتني في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 التماساً نيابة عنها يطلب من المحكمة إزالة جايمي من دوره كوصي، والسماح لشركة Bessemer Trust المالية بتولي الوصاية على أصولها، إلا أنّ المحكمة رفضت طلب عزل جايمي لكنها وافقت على تعيين شركة Bessemer Trust باعتبارها الوصي الرئيسي.