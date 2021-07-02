محمد عدلي يعود لراي الثمانينات والتسعينات في أغنية "جيبولي حبيبتي "

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"الخليج 365": أصدر نجم الراي المغربي محمد عدلي أغنيته الجديدة "جيبولي حبيبتي" من كلماته وألحانه وتوزيع المايسترو كريم السلاوي، الذي تبنى توزيعاً خاصاً للأغنية وأضفى لمسة "روك" على إنتاج موسيقى الراي بفضل مزج غير مسبوق لعدة آلات مثل الجيتار الكهربائي والكمان والتشيلو والبيانو والآلات الإيقاعية وآلة الكاوالا ...

يعيدنا الجو العام للأغنية إلى الوراء للعيش في حنين زمن أغنية الراي التي عرفت في الثمانينيات والتسعينيات بالمدرسة القديمة في فن الراي.

الفيديو كليب من إخراج المخرج الرباطي NIIGU، تم تصويره بين الاستوديو وصالة البروفة، مما أدى إلى ترجمة أجواء العمل بين الفنان وشركائه من موزع و موسيقيين وتقنيين.

يذكر أن عدلي ترك بصمة سابقة من خلال دويتو "روحو ليها" مع الفنان الجزائري الشاب عباس، والذي يتجاوز12 مليون مشاهدة على اليوتيب وأكثر من 6 ملايين مشاهدة على الفايسبوك .

