زينة مكي بطلة مسلسل "شتي يا بيروت"

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"الخليج 365": بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة وتركها بصمة خاصة في عالم الدراما، يحفل جدول أعمال الممثلة اللبنانية زينة مكي بالأعمال الدرامية الجديدة.

فبعد ان أشرفت على الانتهاء من تصوير مسلسل "صالون زهرة"، تستعد زينة لدور بطولي جديد بعد انضمامها لفريق عمل مسلسل "شتي يا بيروت" من إنتاج شركة الصبّاح.

وفي التفاصيل، تلعب زينة دور "نور" الشخصية التي أكدت أنها لا تشبه أي شخصية أخرى كانت قد أدّتها سابقاً، مشيرة الى أنها ستبذل جهود كبيرة لإيصال رسالتها.

وكانت قد عبّرت عن حماسها للدور قائلةَ:" أشعر بمسؤولية تجاه هذا الدور فهو جديد من كل النواحي.. سأبذل للشخصية الكثير من الجهود ".

ومن المتوقع أن تقدّم زينة مفاجاة كبيرة للمتابعين من ناحية الدور والأداء، خاصة أنها تميّزت في الأدوار التي لعبتها مؤخراً الى جانب نخبة من نجوم الدراما في مسلسل صالون زهرة ودانتيل وغيرهما.

أما عن أجواء التصوير، أشارت الممثلة الشابة الى أن الأجواء أكثر من رائعة وفريق العمل يتمتع بحرفية عالية وخاصة أن الممثلين المشاركين في العمل هم من أهم نجوم الدراما في الوطن العربي والتجربة معهم أكثر من رائعة.

"شتي يا بيروت" من انتاج شركة الصبّاح، و كتابة بلال شحادات، وإخراج ايلي سمعان.