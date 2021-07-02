شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يفتتح "مسرح الساحل" مساء اليوم بعد إلغاء العرض أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفنان أشرف عبد الباقى "مسرح الساحل" اليوم الجمعة لأول مرة، بعرض مسرحية "كلها غلط"، وذلك بعد إلغاء الافتتاح أمس الخميس بسبب عدم الانتهاء من بعض الأمورالإدارية، وتقررتأجيل الافتتاح إلى اليوم حيث ينطلق العرض الساعة 8 مساء، على أن يستمرعروض مسرح الساحل طوال 3 أشهر الصيف المقبل.



مسرحية كلها غلط فى الساحل

وأكد عبد الباقي في تصريحات صحفية أنه سعيد بتلك التجربة المختلفة والتي بذل فيها جهدا كبيرا للغاية حتى ترى النور مطلع مشيرا إلى أن موقع "مسرح الساحل" استراتيجي للغاية، حيث يقع نهاية طريق وادي النطرون مع طريق الساحل الشمالي. وأضاف أن مشروع "مسرح الساحل" يقدم لأول مرة للجمهور خلال موسم الصيف.

جدير بالذكر أن مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.