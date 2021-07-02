نسرين طافش بإطلالة أنيقة من دبي: “الحياة جميلة”

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:57 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها أطلت فيها بإطلالة أنيقة من مدينة دبي.

وظهرت نسرين طافش، في الصورة، مرتدية جمبسوت باللون الأصفر وعلقت معبرة عن سعادتها حيث كتبت “الحياة جميلة.. عن ليلة أمس”.

يشار أن نسرين طافش عادت إلي الإمارات العربية المتحدة بعد قضاء إجازتها الصيفية في المالديف.

الجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” مع حمادة هلال وأحمد بدير وغيرهم نخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف أيمن جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج.