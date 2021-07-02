شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائى الموسيقى فؤاد ومنيب يحييان حفلاً بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الثنائى الموسيقى محمد فؤاد "بيانو" وأحمد منيب "فيولينة" حفلا فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على مسرح النافورة ويستضيفا لأول مرة عازف الناي هانى البدرى وذلك بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو جورج قلته.

يتضمن البرنامج عدداً من مؤلفاتهما الخاصة التى تنتمى إلى الألحان المصرية المعاصرة وتمزج الطابع الشرقى بالاسلوب الغربى لتشكل أحد ألوان التأليف الموسيقى الحديث منها العاصفة ،ضائع، موعد مع الغروب، نوستالجيا إن بلو، أغنية للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق، فقط فى الذاكرة وضحكة، كما يعزف منيب لأول مرة على ألة الربابة الشعبية إلى جانب الفيولينة

يذكر أن محمد فؤاد طبيب وعازف بيانو ومؤلف موسيقي التقى بـ أحمد منيب عازف الكمان الذي يكمل دراساته الموسيقية العليا في ألمانيا بعد تخرجه من معهد الكونسرفتوار وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للاخر فقررا العمل سويا حيث أعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد لتلائم آلتي البيانو والفيولينة وقدما معا عدة عروض بمختلف الأماكن الثقافية بمصر محققان نجاحاً جماهيرياً كبيراً .