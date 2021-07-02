شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغانى × 8 سنوات تعكس إرادة المصريين بالتغيير فى ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 8 سنوات كاملة مرت على أهم حدث فى تاريخ مصر الحديث، وهو ثورة 30 يونيو المجيدة التى نزل فيها ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين فى جميع أنحاء الجمهورية، للمطالبة برحيل جماعة الإخوان التى أرهبت الشعب، ثم اليوم الأعظم 3 يوليو، الذى أتلى فيه الفريق عبد الفتاح السيسى، بيان انتهاء حكم الجماعة الإرهابية وعزل الرئيس محمد مرسى، وتعطيل العمل بالدستور، لتنطلق الاحتفالات فى الميادين، لإنقاذ مصر من مصير مظلم.

والاحتفالات لم تكن فى الميادين فقط، بل تسابق أيضا العديد من الفنانين والمطربين فى طرح الأغانى والأعمال الفنية التى تجسد شجاعة المصريين وبسالة الجنود المصريين، وكان من أبرز هذه الأغانى، أوبريت "تسلم الأيادى"، الذى كان أول أغنية تم طرحها عقب بيان عزل مرسى، ولاقت نجاحا كبيرا وكانت بمجرد النشيد الرسمى احتفالا بعزل جماعة الإخوان، وكانت من كلمات وألحان مصطفى كامل، توزيع أحمد عادل، وشارك بالغناء بالترتيب إيهاب توفيق، غادة رجب، هشام عباس، خالد عجاج، سوما، حكيم، أحمد كامل، بوسى، مصطفى كامل، الراحل سمير الإسكندرانى وأحمد عجاج.

ومن ضمن الأغانى التى تركت تأثيرا كبيرا فى نفوس المصريين، أغنية "تسلم ايدينك" للنجم الإماراتى حسين الجسمى، وهى من كلمات نادرعبد الله، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبد الجابر، كذلك أغنية "يا بلادى" للنجم محمد حماقى، وطرحها بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وهى من كلمات محسن الخياط وألحان بليغ حمدى وتوزيع خالد عز.

أيضا من ضمن الأغانى التى طرحت احتفالا بنجاح ثورة يونيو، أغنية المطربة الشعبية أمينة "عاش الجيش المصرى"، وهى من كلمات محمود صلاح، ألحان حسن دنيا، توزيع محمد ماهر، كما كشفت السيدة إيمان الألفى، عن أغنية لزوجها المطرب الراحل عمر منيب، بعنوان "العسكرية المصرية"، فى تلك الوقت احتفالا بنجاح ثورة المصريين، وهى من كلمات الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى.

ومع مرور السنين والاحتفالات السنوية بذكرى الثورة المجيدة، وعلى مدى 8 سنوات أنتجت وطرحت الأغانى الاحتفالية، منها أغنية "سر المصريين"، التى أهدتها وزارة الداخلية للشعب المصرى بمناسبة العام الماضى، وهى من غناء سمسم شهاب.

فى احتفالات الذكرى السابعة العام الماضى لثورة 30 يونيو، طرحت أغنية "شعب واحد" للشعب المصرى، وهناك أيضا أغانى "فاكرين ومش ناسيين" و"قسماً بالله يوم 30" و"وقفت ملايين ورينا الدنيا إحنا مين".

وفى العالم الحالى 2021، طرحت أغنية بعنوان "يا مصراوية" للمطرب الكبير محمد الحلو، وهى من كلمات شارل المصرى، ألحان حنين على، توزيع مادو، وأيضا أغنية "شعب من حديد" كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أدهم دهيمة وإخراج مايكل ماهر.

هذه بعض الأغانى التى أنتجت لاحتفالات هذه الثورة المجيدة، ولم ولن ينتهى إبداع الفنانين المصريين فى طرح الأغانى الوطنية التى تحمس المصريين لبناء بلدهم الحديثة وأيضا تذكيرهم دائما بنجاحهم فى إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى ظلت عاما على سدة الحكم كان عنوانها إرهاب المصريين.