شكرا لقرائتكم خبر عن النجم محمد ثروت يحيى حفل عيد ميلاد العندليب ورحيل الموجي بدار الأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت إدارة دار الأوبرا المصرية اختيار النجم الكبير محمد ثروت لإحياء ذكري ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ ورحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي، فالمطرب الكبير محمد ثروت هو أفضل من يغني أغاني العندليب بإحساسه الصادق وأدائه السهل الممتنع ، كما أنه نال شرف أن غنى من ألحان الموجي فقد لحن له هذا العظيم الراحل الكثير من الألحان منها مثلا : (عايزينها تبقي خضره ، اهلا بقمرنا ، حقيقي بحبك ، أغاني زرياب ، يا رسول الإنسانية ، أمه الإسلام ، سجود ، ساقي الأرواح .



المطرب الكبير محمد ثروت

حفل المطرب الكبير محمد ثروت غدا السبت ٣ يوليو علي مسرح النافورة بالأوبرا بقيادة المويقار يحيي الموجي برؤية موسيقية جديدة وبتوزيع جديد للألحان ومن ضمن الأغنيات التى يقدمها المطرب الكبير محمد ثروت أثناء الحفل: ( يا قلبي ، قارئة الفنجان ، أحضان الحبايب ، مغرور ، حبيبها )

النجم محمد ثروت لحن له كبار الملحّنين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب و محمد الموجي و منير مراد و محمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي ، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة المنوفية عام 1983 وعمل مهندسا بعض الوقت قبل أن يتجه للغناء ، وهو متميز جدا في غناء كل الألوان الغنائية الوطنية والدينية والعاطفية وتميز خاص جدا في أغاني الأطفال.