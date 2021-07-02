شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد زوجته: أجمل حبيبة.. وليلى وملك:الضهر والسند..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد زاهر، وبناته ليلى وملك زاهر، بعيد ميلاد زوجته ووالدتهما، الذى يوافق اليوم الجمعة، معربين عن حبهم الشديد لها ودورها فى حياة كل منهم، مؤكدين أن هذا اليوم هو أجمل يوم ولدت فيه أجمل إنسانة فى الوجود بالنسبة لهم.



أسرة أحمد زاهر

ونشر زاهر، مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، متضمنا العديد من الصور التى جمعتهما سويا، وعلى نغمات أغنية "تملى معاك" للهضبة عمرو دياب، صحبها بتعليق: "تملى معاك.. دى الأغنية اللى حبينا بعض عليها، تخيلى بعد كل السنين دى لسه بقولهالك وهافضل أقولهالك لآخر العمر، كل سنة وانتى طيبة يا أحلى دودو فى الدنيا وعقبال مليون سنة".



أحمد زاهر وزوجته هدى

وأضاف زاهر: "النهاردة أجمل يوم، لأن اتولدت فيه أجمل إنسانة فى الوجود، هدية ربنا ليا، ربنا يخليكى ليا يا أجمل حبيبة وزوجة وصديقة وشريكة عمرى وشريكة نجاحى وكل حاجة ليا فى الدنيا.. بحبك".

كما هنأت الفنانة الشابة ليلى زاهر، والدتها بعيد ميلادها، بصور من حفل تخرجها، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، صورا تظهر تعبيرات وجه والدتها خلال الحفل، قائلة: "عمرى ما هنسى نظرتك ليا اليوم ده بالذات، وأد إيه كنتى متوترة ومش مصدقة نفسك، كل سنة وانتى الضهر والسند والحنية كلها، كل سنة وانتى الأم اللى بميت راجل، كل سنة وانتى الصاحبة والأخت، كل سنة وانتى أم البنات".



ليلى وملك مع والدتهما

وهنأت أيضا ملك زاهر، والدتها بصور من حفل تخرجها أيضا، وقالت عبر حسابها على انستجرام: "كل سنة وانت مامتى وصاحبتى وأختى وبنتى كمان، كل سنة وانت الدنيا كلها".





وكان الفنان أحمد زاهر، احتفل فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بتخرج ابنتيه ليلى وملك من الثانوية، فى حفل كبير أقيم فى منطقة الأهرامات، وتواجد مع زوجته هدى لتهنئتهما، ونشر عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته وابنتيه وطلاب المدرسة، كما شارك متابعيه بفيديو لابنته ليلى وهى تغنى احتفالا بتخرجها.



هدى زاهر

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا: "بناتى اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف على بكره ودموع مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكى مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".







ليلى زاهر



ملك زاهر



