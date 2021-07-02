شكرا لقرائتكم خبر عن ارنولد شوارزنيجر "73 عامًا"فى النمسا مع صديقته..الفارق بين عمريهما 27 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق ارنولد شوارزنيجر خلال أحدث ظهور له بصحبة صديقته المعالجة الفيزيائية هيذر ميليغان أثناء اصطحابها معه بزيارته إلى موطنه الأصلى فى النمسا مؤخراً، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلى ميل، حيث أكد التقرير أن ارنولد الذى يرتبط بصداقة وحب مع المعالجة الفيزيائية على مدار ثمانية سنوات مضت بدا سعيداً للغاية أثناء ظهورهما الأخير معاً.



ارنولد شوارزنيجر

وأضاف التقرير أن ارنولد شوارزنيجر يثبت بعلاقته مع صديقته أن السن لا يشكل مشكلة بالنسبة لهما، حيث يصل الفارق السنى بينهما إلى أكثر من 25 عام، إذ يبلغ عمر ارنولد 73 عاما في حين تبلغ صديقته 46 عاما، وبالتالي الفارق بينهما 27 عاما بالتحديد.

وكان قرر النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر حضور القمة النمساوية الخامسة لتغيير المناخ، والمقامة فى فيينا، بالدراجة الهوائية، فى وقت سابق، وهى الدراجة التى اعتاد الظهوروالتجول بها فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه يعد من أشهر النجوم العالميين الذين يواظبون على ممارسة تلك الرياضة بشكل مستمر.



ارنولد

وشارك شوارزنيجر متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو له وهو يسير بالدراجة الهوائية وسط شوارع فيينا، أثناء ذهابه للقمة النمساوية الخامسة التى حضرها، وسط عدد من الحرس الشخصى، ليظهروهو فى شوارع العاصمة النمساوية بدراجته الهوائية وسط السيارات والمبانى، حتى لحظة وصوله إلى مقر القمة.