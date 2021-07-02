أحمد التهامي يعلن شفاءه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد التهامي، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد بعد معاناة من الإصابة به، ومروره حاليًا بظروف صعبة وحالة من الإحباط.

وكتب التهامي، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. رجعت بعد تعب شديد وطويل مع الكورونا".

وتابع: "اللي يعرفني كويس يعرف إني مبتسم على طول، وعمري ما صدرت أي حاجة سلبية بمر بيها في حياتي مع إن الواحد بيمر بأصعب ظروف مر بيها في حياته من إحباط وغدر وانعدام الضمير في شغله".

وأوضح: "ربنا بيصبر الواحد على الشدائد، وبحاول أخرج دايما من التفكير في أي حاجة سلبية، عشان ما يبنش عليا الزعل لو قابلتوني وتزعلوا مني، وإنتوا أهلي اللي بحبهم ودايما بتساندوني بحبكم".

وأضاف: "الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة بكون مبسوط، ومبتسم، عشان مؤمن بربنا، وعندي يقين إن الرزق بتاع ربنا، وبعتذر لو ضايقتكم بس دي أول مرة أفضفض معاكم".

جدير بالذكر إن آخر أعمال الفنان أحمد التهامي مشاركته في دراما رمضان الماضي بمسلسلي: "فارس بلا جواز"، مع مصطفى قمر، و:"أحسن أب"، مع علي ربيع.

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