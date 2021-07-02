وفاة مدير التصوير رمسيس مرزوق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رحل ظهر اليوم الجمعة، عن عالمنا مدير التصوير رمسيس مرزوق، وذلك عن عمر ناهز ال ٨١ عاما.

وأعلن الفنان سامح الصريطي عن وفاته عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".