الحلفاوي يرد على لوم الجمهور للاعبي الأهلي والشناوي بعد مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على لوم جمهور النادي الأهلي للاعبيه وحارس مرماه محمد الشناوي بعد التعادل مع فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، ببطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر : "‏رد فعلنا بالأمس فيه الكفاية.. علينا الآن أن نعطيهم الفرصة للاستفادة من الدرس، واستعادة قواهم النفسية للعودة أقوى مما كانوا" .

وأضاف: "ما رأيناه واستنكرناه، كان حالة استثنائية نثق بأنها لن تتكرر.. ولتتحول إلى شحنة هائلة من الطاقة في قادم المباريات وفي نهائي أفريقيا إن شاء الله.. معكم دائما".

جاء ذلك ردا على رسالة لأحد متابعيه، جاء فيها "‏‎أعتقد أن لوم لاعبي الأهلي لأنفسهم أكبر كثيرا من لومنا لهم، وجب علينا الدعم وبالذات للشناوي".

وتعادل الأهلي وبيراميدز بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 27 في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتسبب خطأ حارس الأهلي محمد الشناوي في تعادل الفريقين.