طارق صبري يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا ويشكر وزارة الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان طارق صبري، عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

ونشر طارق، فيديو أثناء تلقيه الجرعة الثانية للقاح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الجرعة الثانية.. تمت بنجاح الحمد لله.. شكرًا وزارة الصحة المصرية على المجهود الخرافي اللي بتعمله، شكرا مركز التطعيمات بأرض المعارض".

وينشغل طارق صبري، خلال الفترة الحالية بتصوير مسلسله الدرامي الجديد "الحرير المخملي".

مسلسل "الحرير المخملي" بطولة: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

العمل عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.