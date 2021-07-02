بالفيديو – برومو “بدي حدا حبو” لنانسي عجرم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية “جاي معاك”، تشوق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “بدي حدا حبّو”، والتي تعدّ الأغنية الرابعة من ألبومها المرتقب صدوره “نانسي 10″ عبر نشرها الـ”برومو”.

وشاركت نانسي الجمهور مقطع فيديو ترويجي للأغنية وكتبت: “ما رأيكم بإصدار أغنية جديدة غداً؟”، وحصد الفيديو آلاف المشاهدات بعد ساعات قليلة من عرضه.

يذكر أن نانسي كانت قد أطلقت مؤخراً أغنية “جاية معاك”، وتخطّت المليون مشاهدة على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، بعد 3 أيام من طرحها.

وكانت تصدّر جديد نانسي “الترند” بمواقع التواصل الإجتماعي في عدد من الدول العربية منها لبنان، السعودية، مصر والكويت.

“وجايه معاك” هي الأغنية الثالثة من ألبوم “نانسي 10″، وكانت أصدرت أغنيتين منه، الأولى باللهجة المصرية بعنوان “حبك بيقوى” وأخرى لبنانية وهي “مشكلتك الوحيدي”، التي حققت 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، دخلت بها الترند المحلي والعالمي على الموقع نفسه.