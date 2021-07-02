شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فنانين احتفلوا بتخرج أبنائهم هذا العام وشاركوا متابعيهم فرحتهم بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عدد من نجوم الفن حالة من السعادة والفخر بأبنائهم في عام 2021، من خلال الاحتفال بتخرجهم سواء من المدارس أو من الجامعة، ولم يستطيعوا إخفاء فرحتهم خاصة وأنهم شاركوا جمهورهم هذه اللحظات من خلال نشر عدد من الفيديوهات على حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى وظهرت حالة السعادة سواء من خلال مشاهدة الفيديو أو من خلال تعليق الفنان.

ياسمين عبد العزيز

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بتخرج ابنتها، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمى بإنستجرام يرصد لقطة طريفة من حفل التخرج، وهى إلقاء قبعات فى الهواء، فيما تظهر أهرامات الجيزة فى الخلفية.

وعلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز: "ابنتى وأختى وصاحبتى اتخرجت، ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب"





انتصار

احتفلت الفنانة انتصار بتخرج ابنها ممدوح من المرحلة الثانوية وحضرت حفل تخرجه وأرسلت لـ"الخليج 365" صورًا من هذه المناسبة التي وصفتها بأجمل لحظة في حياتها .

وقالت انتصار لـ"الخليج 365": التربية مسئولية ومشوار طويل وكلما اعتقد أنني انتهيت من واجباتي أجد المشوار طويلا ولا ينتهي في التربية والمسئولية خاصة في حالة الأم العاملة التي تحافظ علي عملها وفي نفس الوقت لا تقصر في شغلها".

وأضافت انتصار: نعمة الأمومة من أكثر النعم التي أشكر الله عليها وأشكره أيضًا علي الصحة والستر، وأنا عند تخرج ابني كانت أكثر اللحظات سعادة بالنسبة لي فنجاحه هو نجاح لي أيضًا، وفي هذه المناسبة أشكر والدتي التي وقفت بجانبي طوال هذا المشوار وساعدتني كثيرًا.





أحمد زاهر

احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ليلى وملك من الثانوية، فى حفل كبير أقيم فى منطقة الأهرامات، وتواجد مع زوجته هدى لتهنئتهما ونشر أحمد زاهر على حسابه بإنستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته وابنتيه وطلاب المدرسة، كما شارك متابعيه بفيديو لابنته ليلى وهى تغنى احتفالا بتخرجها.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا: "بناتى اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف على بكره ودموع مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكى مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".

وأضاف أحمد زاهر قائلا: "بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمد لله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

ادوارد

احتفل الممثل والمطرب المصري إدوارد؛ بتخرج نجليه مارك ومارية في المدرسة، وشارك هذا الاحتفال متابعيه على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" بنشر مجموعة من الصور برفقة نجليه وزوجته والفنان أحمد زاهر، معلقاً عليها: "ربنا يخليكوا ليا ومبروك مارك ومارية التخرج".





حكيم

شارك المطرب حكيم متابعيه على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لاحتفاله بتخرج ابنه "عمر" في المدرسة مع مجموعة من زملائه، وظهر وهو يلتقط معهم صورة سيلفي، كما شاركهم غناء أغنية "وهما استغنوا عني".

وكتب حكيم تعليقاً على الفيديو: "من حفل تخرج مدرسة ليسيه فرانسيه ألف مبروك لـ"عمر" ابني حبيبي ومبروك لكل الدفعة

وفاء عامر

احتفلت النجمة وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، ونشرت وفاء فيديو عبر حسابها على إنستجرام للحظة تخرج نجلها، وكتبت على الفيديو قائلة:" الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها تهنئها بتخرج ابنها متمنين له المزيد من النجاح والتقدم.