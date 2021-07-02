اليسا بتصريح لافت عن الاسلام والمسيحية ورجال الدين المتطرفين!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:50 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية اليسا مرة جديدة عن تسامحها الديني بتغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر اكدت من خلالها ان كلام رجل دين مسلم متسامح يمثلها اكثر من رجل دين مسيحي متطرف.

وجاء في تغريدة اليسا: “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”.

وكان لافتا استغلال بعض الناشطين كلام اليسا لدعوتها لدخول الاسلام حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: