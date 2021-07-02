أوّل تعليق لـ بيل كوسبي بعد إلغاء إدانته بالتحرش الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الممثل الكوميدي بيل كوسبي للمرّة الأولى على صدور الحكم القضائي بإلغاء إدانته وحكم سجنه لمدة تتراوح بين 3 إلى 10، بعد قضائه مدة عامين خلف القضبان بتهمة الإعتداء الجنسي على لاعبة كرة السلة السابقة أندريا كونستاند بعد تخديرها في منزله عام 2004.

وغرّد في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “لم أغير موقفي ولا قصتي. لقد تمسّكت دائماً ببراءتي”.

وأضاف: “شكراً لجميع المعجبين والداعمين والأصدقاء الذين وقفوا بجانبي خلال هذه المحنة. وشكر خاص للمحكمة العليا في بنسلفانيا لدعمها سيادة القانون”.

وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت الإدانة، إلا أن محكمة بنسلفانيا العليا قرّرت المراجعة، من خلال جلسات بدأت في الأول من كانون الأول (ديسبمر) المقبل الماضي.

وأصيبت المسيرة المهنية لكوسبي (82 عاماً) بأضرار بالغة في منتصف عام 2010 بسبب العديد من اتهامات الاعتداء الجنسي والتي يرجع تاريخ أقدمها إلى عقد الستينات الماضي.

واتهمته أكثر من 60 امرأة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال وسوء السلوك على الرغم من أن قانون التقادم انتهى في كل الحالات تقريباً.

ونسبة كبيرة من النساء المتحرش بهن كن من الفنانات أو العارضات الطامحات اللاتي لجأن لكوسبي لكي يساعدهن في الصعود وتحقيق الشهرة.

وأغلب النساء اللواتي تحرش بهن كوسبي كن صغيرات جداً تتراوح أعمارهن بين 18 و27. وبحسب التحقيقات فإن كوسبي استخدم أساليب مختلفة للتحرش، ولكن الغالبية تعرضن لأسلوب متقارب يعتمد على تخديرهن عن طريق الكحول أو تناول حبوب منومة ليجدن أنفسهن بعد ذلك على سريره بعد أن اعتدى عليهن.

ومن جهته، كان كوسبي قد نفى كلّ هذه الإتهامات، مؤكداً أنّ كلّ اللقاءات بينه وبين السيدات اللواتي يتّهمنه بالإعتداء كانت بموافقتهن.