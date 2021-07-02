بعد اتهام فنان بالتحرش بالوجوه الجديدة.. “الممثلين” تحذّر من هؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذّرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي في بيان لها، الشباب الراغبين في المشاركة بأعمال فنية، من الكيانات الوهمية التى تحتال عليهم مستغلين حاجتهم وطموحهم للشهرة السريعة.

وقال البيان: “وردت للنقابة الكثير من الشكاوى بخصوص وجود بعض الكيانات التى تحتال على الشباب الراغبين في القيام بأعمال فنية مختلفة مستغلين رغبتهم الطامحة لتحقيق الشهرة السريعة واستغلالهم بصورة تسيء لشرف المهنة”.

وتابع: “لذا تهيب نقابة المهن التمثيلية بجمهور مصر العظيم من هواة الفن وعشاقه أن يتوخّوا الحذر من عمليات النصب والاحتيال وغيرها من الأمور التي لا يقبلها المجتمع المصري أو القانون والتي تستغل أحلام وطموح البسطاء بالابتزاز تحت ضغط دوافع الأمل والرغبة في تحقيق الشهرة والنجومية في مجال التمثيل”.

وحذر البيان جميع الشباب من التعامل مع هذه الكيانات، سواء بعض الورش ومكاتب الكاستينغ وما شابهها من كيانات تدّعي كذباً القدرة على استخراج تصاريح العمل في مجال التمثيل وتدّعي القدرة على الحصول على موافقات مجلس نقابة المهن التمثيلية وهو ما يعرّض هذه الكيانات للمساءلة القانونية.

وتابعت النقابة: “إن نقابة المهن كيان له إدارته وقراراته الخاصة وورشته الرسمية المتخصصة والمؤهلة لاستخراج هذه التصاريح، وبالتالي فهي لا تعترف بما دون ذلك من طرق وأبواب خلفية”.

جاء بيان النقابة بعدما توالت الشكاوى من عدد من الفنانات الشابات بتحرّش فنان شهير بهن في ورشة التمثيل الخاصة به.