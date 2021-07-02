آمبر هيرد أصبحت أماً بالاستعانة بـ”أم بديلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجآت النجمة العالمية آمبر هيرد أنّها أصبحت أماً أخيراً بالاستعانة بأم بديلة بعد علمها بعدم قدرتها على الإنجاب من رحمها الخاص، معلنةً أنّ ابنتها التي أطلقت عليها اسم والدتها الراحلة، بلغت شهرها الثالث من العمر.

وقالت الممثلة الأميركية تعليقاً على صورة جمعتها بطفلتها على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “أنا متحمسة جدًا لمشاركة هذه الأخبار معكم. قبل أربع سنوات، قررت إنجاب طفل. أردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة. أنا الآن أقدر كم هو جذري بالنسبة لنا كنساء أن نفكر في أحد الأجزاء الأساسية في أقدارنا بهذه الطريقة. آمل أن نصل إلى نقطة يكون فيها من الطبيعي ألا نريد خاتمًا من أجل الحصول على سرير”.

وأضافت هيرد (35 عاماً): “جزء مني يوّد التأكيد على أن حياتي الخاصة ليست من اختصاص أي شخص. أتفهم أيضًا أن طبيعة وظيفتي تجبرني على التحكم في هذا الأمر. ولدت ابنتي في 8 نيسان (أبريل) من عام 2021 الحالي. اسمها أونا بايج هيرد. إنها بداية بقية حياتي”.

يُذكر أنّ والدة هيرد وافتها المنية في أيار (مايو) من عام 2020 المنصرم عن عمر ناهز 63 عاماً، بالتزامن مع معركة ابنتها القضائية مع طليقها النجم الأميركي جوني ديب.