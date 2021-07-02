مي كساب تكشف اسم ألبوم “أوكا” الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن انتهاء زوجها مغني المهرجانات “أوكا” من ألبومه الجديد بعنوان “محمد صلاح”، وذلك عبر حسابها في “انستغرام”.

ونشرت “كساب” صورةً من حفل زفافها، وعلَّقت قائلة: “الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد (محمد صلاح)”، ووعدت الجمهور بأن يكون الألبوم مفاجأةً ومختلفاً، من حيث الكلمات والألحان والتوزيع وأداء الميكس.

وأكدت أنَّ الألبوم استغرق شهوراً عديدة، متمنيَّةً أن ينال إعجاب الجمهور، ويحقق النجاح الذي تنتظره هي وزوجها.

ووجهت “كساب” رسالة دعمٍٍ لزوجها قائلة: “ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي، جمهورنا الحبيب شكراً على الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر”.

وكانت مي كساب قد شاركت جمهورها في “انستغرام”، مقطع فيديو جمعها بزوجها أوكا، ظهر الثنائي في الفيديو وهما يرددان كلمات أغنية “حوا”، وعلّقت بمناسبة عيد الحب: “حبنا مجنون غير أيِّ حب، كل سنة وأنت الحب”.

يُذكر أنَّ مي كساب شاركت في مسلسل “اللعبة” بجزئيه الأول والثاني مع كلٍ من: هشام ماجد، شيكو، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، وأحمد فتحي وغيرهم.

وكانت آخر ألبومات مي كساب فى 2019 بعنوان “أنا لسه هنا”، والذي ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد المالكي، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعي، محمدي، رامي جمال، مدين، أورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.