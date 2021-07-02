هكذا احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفاله بعيد ميلاد زوجته، كاشفا عن الأغنية التي ارتبطت بقصة حبهما وهي أغنية "تملي معاك" للفنان عمرو دياب.

ونشر زاهر، فيديو مركب لصور تجمعه بها على نغمات الأغنية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دي (تملي معاك).. الأغنية اللي حبينا بعض عليها.. تخيلي بعد كل السنين دي، لسه بقولهالك، وهفضل اقولهالك لآخر العمر".

وتابع "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى دودو في الدنيا، وعقبال مليون سنة.. النهاردة أجمل يوم لأن اتولدت فيه أجمل إنسانة في الوجود، هدية ربنا ليا".

وأضاف "ربنا يخليكي ليا يا أجمل حبيبة وزوجة وصديقة وشريكة عمري وشريكة نجاحي، وكل حاجة ليا في الدنيا.. بحبك هدى زاهر".

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "لؤلؤ" مع النجوم: أحمد زاهر، نرمين الفقي، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، ملك إدوارد، نجلاء بدر، وغيرهم، إخراج محمد عبدالسلام، سيناريو وحوار محمد مهران، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، وإنتاج "سينرجي".