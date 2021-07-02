عمرو أديب: "مش أنا" فيه ميزة عبقرية وتامر حسني فنان ذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، فيلم مختلف، وفكرته جديدة، لم يشاهدها في أفلام سابقة.

وتابع عمرو في فيديو شاركه تامر مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "مش كل يوم بتتفرج على فيلم مشفتهوش قبل كده، الفيلم ده فيه ميزة عبقرية فيلم مشفتهوش قبل كده هتنبهر وهتحس إن فيه حاجة جديدة".

وأضاف متحدثا عن تامر حسني "فنان ذكي عارف ان السينما بتطول عمر المطرب جدا، وبتخليه مستمر لمدد طويلة، اهتمامه بشغله وكتابته والإخراج والمزيكا وبكل التفاصيل، وكمان الرسالة مهمة جدا هي إن الشباب يفهم ان فيه طموح وأمل ومهما كانت المصاعب في الحياة الواحد يقدر يعمل شيء جميل".

واختتم موجها التحية لتامر "كان ممكن يعمل فيلم أسهل من كده بكتير، لكن هو عامل حاجة هايلة وعظيمة، واختار يعمل الحاجة الصعبة بباركله وعايز الناس كلها تشوفه".

وعلّق تامر على شهادة عمرو أديب في حق الفيلم، وكتب "أستاذ عمرو أديب الإعلامي الكبير، بشكرك جداً جداً على كلامك، فعلاً رأيك يهمني ومبسوط جداً إن الفيلم عجبك".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.