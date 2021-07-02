تأجيل زواج جان يمان.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ علاقة الممثل التركي جان يمان مع المذيعة الإيطالية ديليتا ليوتا تتخذ خطوات جدية بعدما شوهدت الأخيرة ترتدي خاتم الخطوبة. أما الزواج فتم تأجيله إلى العام المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت ديليتا رافقت يمان إلى اسطنبول والتقت عائلته، وأمضيا عطلة عائلية في مدينة بودروم الساحلية.

وخلال وجودها في اسطنبول، زارت جامع آيا صوفيا ونشرت صورة لها من داخل المسجد وقاما بجولة في البوسفور.

وعاد جان يمان إلى اسطنبول برفقة ديليتا بعد ستة أشهر أمضاها في إيطاليا من أجل مسلسل “ساندوكان”، وقدّم حبيبته ديليتا ليوتا إلى عائلته، ونشرت والدته صورة معهما وعلّقت عليها قائلة: “ابني وابنتي”.