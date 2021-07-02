“أم بي سي” تعلن عن الموسم الثاني من “عراق آيدول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يكد يمضي وقت طويل على انتهاء الموسم الأول من برنامج “عراق أيدول” الذي عرض على شاشة “أم بي سي عراق”، حتى أُعلن عن بدء الحضيرات للموسم الثاني من البرنامج الذي رغم تحقيقه نسبة مشاهدات عالية في العراق، إلا أنه أثار الكثير من الانتقادات بسبب لجنة تحكيمه والتي تضم المغنية رحمة رياض وسيف نبيل وحاتم العراقي، إذ اعتبر كثير من العراقيين أن سيف نبيل ورحمة رياض غير مؤهلين ليكونا ضمن لجنة تحكيم.

إعلان “أم بي سي” عن الموسم الثاني من البرنامج المخصص فقط للمواهب العراقية جلب انتقادات جديدة بسبب حصر الفئة العمرية بين 18 و28 سنة، فقد أعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ذلك، مؤكدين أن هناك مواهب تجاوزت الثلاثين من عمرها وتستحق المشاركة.

حصرت المحطة المشاركة في هذه الفئة العمرية لأنها ترغب بأن يكون البرنامج موجهاً للشباب والمراهقين، وهذا سر اختيار رحمة رياض وسيف نبيل ليكونا ضمن اللجنة.

وانتقد البعض الآخر التحضير لموسم جديد في وقت لم يصدر الفائز باللقب في الموسم الاول علي ليو أيّ عمل، رغم الوعود الكثيرة بإصدار ألبوم وفيديو كليب.

أما بخصوص اللجنة فلم يعرف ما إذا كان سيحصل فيها بعض التغيير أم ستبقى كما هي.