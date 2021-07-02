السجن لأليسون ماك لضلوعها في شبكة إتجار بالجنس.. “أفعالي مسيئة وكريهة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت محكمة أميركية اليوم حكماً بالسجن ثلاث سنوات على الممثلة أليسون ماك، نجمة المسلسل التلفزيوني الشهير “سمولفيل” لدورها في شبكة “نكسيفم” التي مقرّها نيويورك، وحُكم على زعيمها بالسجن 120 عاماً بعد إدانته بجرائم منها الإتجار بالجنس.

وكانت ماك (38 عاماً) قد أقرّت بالذنب في تهمتي الابتزاز والتآمر في 2019. وقبل النطق بالحكم اعتذرت باكية لضحاياها وأسرتها ووصفت أفعالها بأنها “مسيئة وكريهة وغير قانونية”.

وكان أعضاء سابقون في شبكة نكسيفم قد شهدوا ضدّ زعيمها كيث رنيير خلال محاكمته وقالوا إنه أسس نادياً سرياً للنساء كان يبقيهن فيه على أنظمة غذائية قائمة على التجويع مع وضع وشم بالحروف الأولى من اسمه على أجسادهنّ وفي بعض الأحيان يأمرهنّ بممارسة الجنس معه.

وتضمّنت أوراق القضية استخدام قياديين في المجموعة، من بينهم ماك، صوراً للضحايا وهنّ عاريات وموادّ فاضحة أخرى لإجبارهنّ على الانصياع للأوامر. وخلال إقرارها بالذنب اعترفت ماك بأنها أكرهت امرأتين على العمل في تلك المجموعة من خلال تهديدهما بنشر معلومات مسيئة عنهما.