“عائلة السيمبسونز” تدخل عالم “مارفل” بفيلم قصير جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “ديزني” اليوم إطلاق فيلم The Good, The Bart, and The Loki، وهو عبارة عن فيلم قصير جديد من أفلام “عائلة سيمبسونز” الشهيرة ولكن بطابع “مارفل”، ومن المقرّر بدء عرضه عبر خدمة Disney+ يوم الأربعاء 7 تموز.

سيشهد الفيلم عودة الممثل البريطاني توم هيدلستون والذي سيعيد تجسيد شخصيته بدور لوكي من عالم “مارفل” السينمائي، وخلال أحداث الفيلم سنُشاهد نفيه من أسغارد وينتقل إلى سبرينغفيلد حيث تعيش العائلة الشهيرة وهناك سيلتقي ببارت.

قامت الشركة أيضاً بمُشاركة الملصق الدعائي الرسمي والذي يأخذ طابع مُلصق Avengers: Endgame، حيث يظهر Milhouse على هيئة Hawkeye و Lisa بهيئة Thor و Ned Flanders بدور Ant-Man وهناك أيضاً Ralph بدور Hulk والمزيد من الشخصيات من عالم “سيمبسونز” بأدوار من عالم “مارفل” السينمائي.

ويُعد فيلم The Good, The Bart, and The Loki التَعاون الثاني بين مُبتكري The Simpsons وشركة Disney وذلك بعد فيلم The Force Awakens from Its Nap والذي عُرض في أيار الماضي كجزء من احتفالات يوم Star Wars.