كاميلا كابيلو في دور أشهر أميرات القصص الخيالية: “سندريلا قادمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت كاميلا كابيلو مفاجأة لمعجبيها يوم الأربعاء، بعدما صدر الفيديو الترويجي لفيلمها الجديد الذي ستؤدي فيه دور أشهر أميرات القصص الخيالية، سندريلا.

وسرعان ما ملأ معجبو كابيلو “تويتر” بتغريدات حول الفيلم الجديد والأكثر تداولاً كانت: “سندريلا قادمة”. تتألق كابيلو في العرض الترويجي وهي تلعب دور البطولة التي تحاول تحقيق أحلامها بمساعدة بيلي بورتر.

كما سيشارك في الفيلم الذي سيعرض عبر “أمازون برايم” ويبث في أكثر من 240 دولة كل من إيدينا مانزيل وميني درايفر وبيرس بروسنان.

سيشمل الفيلم أغاني بوب مشهورة معاد غناؤها بالإضافة إلى مقطوعات أصلية تغنيها كابيلو. وشاركت المغنية المقطع الدعائي إلى جانب عدد كبير من الرموز التعبيرية لوجوهٍ باكية، معلّقةً: “كانت هذه إحدى التجارب الأكثر سحراً في حياتي. أتطلّع لأن تشاهدوه على أمازون برايم في 3 أيلول”.