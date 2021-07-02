وصفت الرجال بالمجانين.. ماذا حصل مع أنغام في حفلها بدار الأوبرا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت الفنانة المصرية أنغام أمسية فنية أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وأطلت خلال الحفل، بفستان أنيق وقدمت أجمل ما غنت خلال مشوارها الغنائي.

وخلال الفقرات، مازحت جمهورها موضحة سبب غنائها أغنية “متلخبطة”، وقالت: “الرجال دائماً يتهمون النساء بأننا لا نعرف ما نريده وتتبدل أحوالنا سريعاً، رغم أنهم أصلا مجانين، كل يوم بحال، فتعالوا نضايقهم شوية”.

ولقي حديثها الساخر عن الرجال، تفاعلاً من الحاضرات، واللاتي قمن بالتصفيق الحاد لها ولحديثها.

يذكر أنّ أغنية “متلخبطة” تم طرحها العام 2018، كلمات ناصر الجيل وألحان محمود خيامي ومن توزيع وميكس وماستر توما.