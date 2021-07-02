شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يتعرض للنصب فى فيلم "تماسيح النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان خالد الصاوى دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية خلال أحداث فيلم "تماسيح النيل"، حيث تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى مشوق ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن إحدى المراكب النيلية.

ويشارك فى بطولة فيلم "تماسيح النيل"، الفنان مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وسامية الطرابلسى، وهنادى مهنا، وكريم عفيفى، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.

وشارك النجم خالد الصاوى فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "القاهرة كابول"، يدور حول ثلاث قصص حول المؤامرات التى تحاك ضد الوطن العربى من أعداء السلام فى الفترة الأخيرة، ويجرى تسليط الضوء على الجماعات الإرهابية، ويشارك فى بطولته مع خالد الصاوى كل من، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على وإنتاج سينرجى.

كما شارك فى مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.