بعد "البيجامة".. هكذا احتفلت ديانا هشام بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ديانا هشام، متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، احتفالها بعيد ميلادها للمرة الثانية بعد احتفالها بـ"البيجامة".

ونشرت ديانا، صورا لها من الاحتفال، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكانت ديانا هشام، احتفلت في وقت سابق بعيد ميلادها مرتدية ملابس النوم "البيجامة" في غرفة مليئة بالزينة بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة مرسى علم.

جدير بالذكر أن ديانا هشام من مواليد 1 يوليو عام 1999، وشاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر وعدد من الفنانين، ومن تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.