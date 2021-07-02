محمد كريم ينشر فيديو من كواليس أحدث أفلامه "A Day To Die"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد كريم، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، فيديو من كواليس أحدث أفلامه "A Day To Die" مع بروس ويليز، والذي يقوم بتصويره في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر محمد كريم في الفيديو داخل كرفان التصوير، حاملا السلاح ويرتدي ملابس الشرطة الأمريكية.

وكان موقع مجلة GQ كشف عن مشاركة الفنان محمد كريم في بطولة فيلم A Day to Die مع الفنان العالمي بروس ويليز، وعبر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعي "إنستجرام" و"فيسبوك".

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace..

يُذكر أن محمد كريم قدم فيلمه "A Score To Settle" ، مع الفنان العالمي نيكولاس كيدج، والمعروض حاليا عبر المنصات الرقمية العالمية، بعد طرحه في دور العرض السينمائي، وهو العمل الذي تدور أحداثه حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا في السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم "A Score To Settle"، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج.