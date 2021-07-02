صورة نادرة تجمع شادية مع والدتها وأبناء أشقائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة للفنانة الكبيرة الراحلة شادية تجمعها بأسرتها.

وظهرت شادية، في الصورة بصحبة والدتها وأبناء أشقائها، وقيل إن الصورة تم إلتقاطها في أواخر السبعينيات من القرن الماضي.

ورحلت شادية، عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، بعد أن قدمت عشرات الأفلام التي خلدت اسمها في السينما المصرية، من بينها: شيء من الخوف ومعبودة الجماهير وغيرها.

وقدمت أخر أعمالها الفنية مسرحية "ريا وسكينة" أمام الفنانة سهير البابلي والفنان عبدالمنعم مدبولي.

وأعلنت شادية اعتزالها وارتداء الحجاب وقررت الاختفاء عن الأنظار، قبل وفاتها بسنوات.

