شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس فى لبنان لتصوير مسلسل "60 دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت الفنانة ياسمين رئيس إلى دولة لبنان خلال الأيام الماضية لتصوير مسلسل "60 دقيقة"، حيث تجسد دور فتاة تدعى ياسمين، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، وينتمى العمل لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتتوالى الأحداث في حقيبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيوينة.

مسلسل "60 دقيقة"، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدى، وبطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدورأحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

من ناحية أخرى انتهت ياسمين رئيس من تصوير فيلم "جارة القمر"، فى مدينة أسوان وتنتظر موعد طرحه فى السينمات، والعمل إخراج هادي الباجورى، وتأليف محمود زهران، حيث تشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى ومحمد الشرنوبى وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وأحمد مالك.