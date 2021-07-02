شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم منخفض لـ Cruella من قبل النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Cruella على تقييم منخفض منذ طرحه يوم 28 مايو الماضى، وصل إلى 74% من قبل 367 ناقدا عالميا، و97% من قبل أكثر من 5 آلاف مشاهد، على موقع "rotten tomatoes".



Cruella

كما حقق العمل 21 مليونًا و300 ألف دولار فى العرض الافتتاحى، وذلك قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم، حيث من المقرر أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى عدد أكبر من دول العالم.

ويدور العمل حول شخصية البارونة Cruella وهى نفس الشخصية الشريرة التى سبق وظهرت فى سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

كما منحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزنى بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.