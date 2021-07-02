طاهر أبو ليلة عن أحمد حلاوة: "ربنا يعطيه الصحة والعافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان طاهر أبو ليلة بصحبة الفنان القدير أحمد حلاوة في لقاء جمع بينهما مؤخرا.

ونشر طاهر، صورة تجمعه به عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع أستاذنا الفنان الكبير أحمد حلاوة.. ربنا يعطيه الصحة والعافية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حلاوة فيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال الذي شارك فيه كضيف شرف.

وشارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلات "الاختيار 2" مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، و"ضل راجل" مع ياسر جلال، و"النمر" مع محمد عادل إمام، و"هجمة مرتدة" مع أحمد عز.

فيما كانت آخر أعمال الفنان طاهر أبو ليلة مسرحية "صباحية مباركة" بطولة: أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.