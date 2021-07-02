لن تصدقوا كيف أصبحت كومبارس فيلم عايز حقي إبنتها يوتيوبر شهيرة.. شاهدوا الصور

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:50 صباحاً - الفنانة هناء حامد الشهيرة بشخصية (شاكيرا) في “فيلم عايز حقي”، بطولة الفنان هانى رمزي، وإنتاج عام 2003، عادت إلي الأضواء عن طريق إبنتها اليوتيوبر «آيه» التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، بجلسة التصوير التي احتفلت من خلالها مع والدتها بطلاقها مرتدية فستان زفافها الأبيض.

الممثلة هناء حامد، التي يتذكرها مستخدمو مواقع التواصل والمشاهدون بهذا المشهد الوحيد، غابت عن الأنظار من بعدها، لتعود بعد عدة سنوات بحكاية مأساوية حول زيجتها وتعرضها للتعذيب على يد زوجها ووالد أبنائها، حتى أن ابنتها «آيه» أقامت الاحتفالات بعد انفصالها عن أبيها، بعدما تخلصت منه.

نرشح لك – طفل فيلم “أبو علي” يحتفل بخطوبته.. والعروسة تخطف الأنظار بجمالها وحجابها.. شاهد بالصور

ونشرت هناء، كواليس خضوعها لجلسة التصوير برفقة ابنتها آية وشقيقها، وذلك خلال مقطع فيديو عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وقالت خلال الفيديو إنها تحمد الله على طلاقها لأنها عاشت مع طليقها أسوء سنوات حياتها.

وأضافت هناء حامد: “ زوجي تزوج عليا امرأة أخرى وكانت سببًا في طلاقي منه، ولكنه حاول العديد من المرات أن يردني لذمته ولكن بطلاق عُرفي وليس رسمي، وذلك ما رفضته على كافة الأصعدة”، مشيرةً إلى أنها سعيدة بإطلاق سراحها.

وتابعت “هناء” أنها عاشت معه 22 عاما في قسوة، فهو شخص نرجسي دائمًا ما يقنع الناس بشخصية أخرى محترمة غير شخصيته ويمثل أمامهم التدين، مضيفةً: “كان يبرحني ضربًا عند انفعاله، ودائمًا يُكسر زجاج سيارتي، ولكن آخر ضربة كانت بيده على رأسي فهي قوية أشبه بيد (الهون)، فقدت على إثرها الذاكرة لفترة مؤقتة”.

هذا وتعتبر هناء حامد مصممة أزياء، وممثلة ابتعدت عن الوسط الفني قبل سنوات. وجاءت شهرة «هناء» خلال مشاركتها في فيلم عايز حقي للفنان هاني رمزي، والذي رددت فيه عبارة «عاوزة هوا» خلال تجسيدها لشخصية «شاكيرا». وما أن بلغ رصيدها الفني 17 عملًا، فضلت هناء الابتعاد عن الأضواء بسبب تلك الظروف عائلية السابق ذكرها.

وأكدت هناء حامد في حوار سابق لها، أنها بدأت عملها في مجال تصميم الأزياء وقتما كان عمرها 10 أعوام، وعملت في مصنع خاص بعمها حتى أصبحت مشرفة فيه ببلوغها عمر الـ 14 سنة. حتى افتتحت أول متجر لها بعد عامين. وخلال الأعوام الأخيرة، دشنت «هناء» قناة عبر موقع «يوتيوب» تحمل اسمها، تقدم خلالها تعليما مبسطًا عن تصميم الملابس للمبتدئين، حتى تساعد من يمرون بظروف صعبة على حد قولها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت