بعد بيلا حديد وسيلينا غوميز.. هل يرتبط ذا ويكند بـ انجلينا جولي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 03:50 صباحاً - زادت التكهنات مؤخرا في هوليوود حول اتجاه الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى البحث عن شريك جديد لها بعد انفصالها التام عن زوجها السابق براد بيت، وفوزه في معركة الحضانة المشتركة لأطفالهما.

التقت أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 عاما مؤخرا بالمغني الشهير ذا ويكند أو The Weeknd بأحد مطاعم لوس أنجلوس، ما أثار التكهنات حول ارتباطهما بحسب موقع Page six.

This is a Twitter Status .@theweeknd spotted out with Angelina Jolie in new pictures📸 pic.twitter.com/4gsOxDYl6t — The Weeknd Charts🪐 (@WeekndChart) July 1, 2021

ارتدت أنجلينا جولي الفائزة بجائزة الأوسكار فستانا من الحرير الأسود في عشائها الرومانسي مع ذا ويكند الذي يبلغ من العمر 31 عاما، وحرصا على الخروج من المكان منفصلين حتى لا تلتقط لهما عدسات الكاميرات صورا مشتركة.

طبيعة اللقاء بين أنجلينا جولي و ذا ويكند لم تكشف للإعلام حتى الآن، وقد يكون الثنائي الشهير يحضر لعمل مشترك خاصة أنهما ظلا سويا في المطعم الإيطالي الراقي لعدة ساعات.

وقال مصدر مقرب من المغني الكندي لموقع Page six، إن الثنائي لم يتعمدا إخفاء لقائهما لذا فإن الهدف منه قد يكون لتحقيق رغبة ذا ويكند في خوض مجال التمثيل السينمائي بعدما تعاقد على تقديم مسلسل على منصة HBO.

ارتبط ذا ويكند من قبل بعارضة الأزياء بيلا حديد عام 2015 وانفصلا في العام التالي، ثم ربطته علاقة عاطفية بالمغنية سيلينا غوميز لكنهما انفصلا أيضا.