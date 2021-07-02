شكرا لقرائتكم خبر عن Fast & Furious 9 يواصل تحقيق الإيرادات المرتفعة فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furiousتحقيق الإيرادات المرتفعة، وذلك بالتزامن مع وصول العمل إلى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، بداية من يوم 26 يونيو الماضى، وكان قد وصل العمل إلى دور العرض المختلفة حول العالم في 19 مايو الماضى.

لتصل إيرادات الجزء التاسع من الفيلم إلى 418 مليونًا و694 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 83 مليونًا و143 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و335 مليونًا و551 ألف بدور العرض حول العالم.

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furiousحول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث إن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.