شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحيى حفلا غنائيا فى ثانى أيام عيد الأضحى فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة اللبنانية يارا لإحياء حفل غنائى فى إمارة دبى بدولة الإمارات، وذلك يوم الأربعاء 21 من شهر يوليو الجارى، والموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ويشاركها فى الحفل المطرب الشاب سيف نبيل، ويقدمان باقة متميزة من أغنياتهم احتفالا بهذه المناسبة.

وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا أحدث أغنياتها "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم.

وطرحت المطربة اللبنانية يارا أربع أغنيات من ألبومها الجديد قبل أغنية "سارى"، وهم الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

وطرحت الأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.