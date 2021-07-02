بعد 4 زيجات فاشلة.. انغام تسخر من الرجال: “هم اصلا مجانين”!

كتب امير فتحي في الجمعة 2 يوليو 2021 02:45 صباحاً - أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلا غنائيا مساء الخميس 1 يوليو 2020، في دار الأوبرا المصرية، والتي قدمت خلالها العديد من أغانيها المشهورة.

و مازحت أنغام جمهور حفلها عند غنائها لأغنيتها الشهيرة “متلخبطة” حيث قالت أنغام: “الرجال دوما يتهمون النساء بأننا لا نعرف ما نريده وتتبدل أحوالنا سريعا، رغم أنهم أصلا مجانين، كل يوم بحال، فتعالوا نضايقهم شوية”.

ونال كلام أنغام إعجاب السيدات من الحضور الذين أثنوا على رأيها وصفقوا لها. ومازحت أنغام جمهور الحاضرين، قائلة “كلنا بحالات إحنا شوية مجانين وهما شوية مجانين”.

وردت أنغام على أحد الحاضرين بوصفها ست العاقلين قائلة “عشان أنت ما تعرفنيش”، وأشارت إلى المايسترو هانى فرحات قائلة “هو ده اللي عارف وشاف 30 سنة جنان”.

وبالحديث عن الرجال، فإن أنغام تزوجت أربع مرات على التوالي الاولى كانت من من مهندس الصوت المصري “مجدي عارف” وانجبت منه ابنها “عمر” ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 والذي انجبت منه انجبت ابنهما عبد الرحمن ثم تزوجت من الممثل المصري احمد عز تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم والذي انفصلت عنه رسميا في مارس 2020.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أغنية “أنا بعته كتير” من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وماستر طارق مدكور.